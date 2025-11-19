Veranstaltungen
»Nie wieder Jugendliche zum Militär«. Mahnwache. Mittwoch, 20.11., 15 Uhr. Ort: Martinsplatz, Bonn. Veranstalter: Friedensforum Bonn
»Elf Jahre Krieg im Donbass«. Vorträge. Mitglieder der Antifaschistischen Karawane berichten. Sonnabend, 22.11., 10 Uhr. Ort: Rathaussaal, Schlossstr. 3, Königs Wusterhausen. Veranstalter: Initiative für Frieden und Abrüstung Dahme-Spreewald
»Siedlerkolonialismus, Völkermord und deutsche Unterstützung für Israels Vernichtung von Gaza«. Vortrag von jW-Kolumnistin Prof. Helga Baumgarten. Sonnabend, 22.11., 19 Uhr. Ort: Saalbau Gallus, Frankenallee 111, Frankfurt am Main. Veranstalter: Friedens- und Zukunftswerkstatt
»Ausgemustert – Debatten über Aufrüstung, Wehrpflicht und Imperialismus«. Tagung mit Beiträgen von vielen namhaften Referenten und Organisationen wie »Rheinmetall entwaffnen« und der Kampagne »Nein zur Wehrpflicht«. Anmeldung: info@bbg-rls.de. Sonnabend, 22.11., 11 Uhr. Ort: Rechenzentrum, Dortustr. 46, Potsdam. Veranstalter: RLS Brandenburg
