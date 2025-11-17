Sozialismus

Im Novemberheft der Zeitschrift Sozialismus zieht Joachim Bischoff eine Bilanz des ersten knappen Jahres der zweiten Trump-Administration: »Besonders in der Wirtschafts- und Außenpolitik hat Trump an Unterstützung in der Bevölkerung verloren.« Mit Blick auf China werde »die ganze Ratlosigkeit Trumps sichtbar«. Die Vorstellung, die USA könnten China mit einer Hochzollpolitik dazu zwingen, »einen umfassenden Deal nach amerikanischen Vorstellungen abzuschließen, erweist sich als realitätsfremd«. Friedrich Steinfeld beschäftigt sich mit den Details des »überraschenden Waffenstillstandes« in Gaza sowie mit dessen Hintergründen, insbesondere den »Machtverschiebungen im Nahen und Mitteleren Osten«. Der Iran sei stark geschwächt, die »Achse des Widerstands« gegen Israel »weitgehend Geschichte«. Allerdings laufe der Waffenstillstand mit der Implikation einer Zweistaatenlösung nach einer Phase der »scheinbar unangefochtenen Machtstellung« auch auf eine relative außenpolitische Schwächung Israels hinaus; zu rechnen sei indes damit, dass die israelische Regierung versucht, die Vorgaben der Vereinbarung zu unterlaufen. Katar sei »der größte Gewinner der Gaza-Diplomatie«: Es erhielt eine militärische Sicherheitsgarantie von den USA und »Netanjahu musste sich auf Druck von Trump für den Angriff auf das Hamas-Büro in dem Emirat entschuldigen – eine Geste der Demütigung«. Außerdem: Bernhard Sander sieht in Frankreich die V. Republik »dem Ende entgegen« gehen, Wolfgang Müller beschäftigt sich mit der Außenpolitik Chinas. (jW)

Graswurzelrevolution

Beiträge in der aktuellen Nummer der Zeitschrift Graswurzelrevolution beschäftigen sich mit »Angriffen auf die sozialrevolutionäre indigene Bewegung in Mexiko«, mit der jüngeren spanischen Geschichte »im Schatten Francos«, mit einem anarchistischen Ansatz beim Thema Kriegsdienstverweigerung, mit einem Fall von »gemeinwohlorientierter Quartiersentwicklung« in Freiburg und mit der Frage, ob Krieg als »Normalfall oder Störfall der Menschheitsgeschichte« betrachtet werden kann. (jW)

