CDU-Streit um Energie aus Russland

Berlin. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hat eine Rückkehr zu Energielieferungen aus Russland gefordert. »Wir müssen die Sanktionen gegen Russland auch aus dem eigenen ökonomischen Interesse betrachten«, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe am Wochenende. »Unser Interesse muss sein, nach einem Waffenstillstand wieder in Energielieferungen aus Russland einzutreten.« Sein Parteikollege Roderich Kiesewetter nannte die Forderung im Handelsblatt »absurd«. Deutschlands Interesse müsse sein, »dass die Ukraine den Krieg gewinnt, ihre Grenzen von 1991 wiederherstellt und Russland komplett zurückdrängt«. (AFP/jW)