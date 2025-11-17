Umfrage: Mehrheit für Pflichtmusterung

Berlin. Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet einer Umfrage zufolge die geplante verpflichtende Musterung junger Männer ab dem Geburtsjahrgang 2008, will sich aber nicht freiwillig zum Kriegsdienst melden. Laut der Befragung des Meinungsforschungsinstituts INSA für die Bild am Sonntag halten 58 Prozent der Befragten die Einführung einer flächendeckenden Musterung für richtig, 29 Prozent lehnen sie ab. 13 Prozent machten keine Angabe. Die persönliche Bereitschaft zum Wehrdienst bleibt gering. Nur 31 Prozent der Deutschen würden sich nach eigenen Angaben freiwillig melden, während 55 Prozent dies ausschließen. Für die Umfrage wurden am Donnerstag und Freitag 1.003 Menschen befragt. (AFP/jW)