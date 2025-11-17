Umfrage: Mehrheit für Pflichtmusterung
Berlin. Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland befürwortet einer Umfrage zufolge die geplante verpflichtende Musterung junger Männer ab dem Geburtsjahrgang 2008, will sich aber nicht freiwillig zum Kriegsdienst melden. Laut der Befragung des Meinungsforschungsinstituts INSA für die Bild am Sonntag halten 58 Prozent der Befragten die Einführung einer flächendeckenden Musterung für richtig, 29 Prozent lehnen sie ab. 13 Prozent machten keine Angabe. Die persönliche Bereitschaft zum Wehrdienst bleibt gering. Nur 31 Prozent der Deutschen würden sich nach eigenen Angaben freiwillig melden, während 55 Prozent dies ausschließen. Für die Umfrage wurden am Donnerstag und Freitag 1.003 Menschen befragt. (AFP/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
-
Leserbrief von B.S. aus Ammerland (17. November 2025 um 10:55 Uhr)Es ist mal wieder so weit: Die durch die Systemmedien verblödete und indoktrinierte Gesellschaft rast mit demselben Gleichmut der kommenden Katastrophe entgegen. Wie unter Adolf H. aus B. steht einer munteren Aufrüstung und einem neuen Krieg nichts mehr im Wege. Und wie weiland, wenn es in die Hose geht, waren nur die Regierenden schuld! Das Volk, die Gesellschaft war natürlich ahnungslos.
- Antworten
Mehr aus: Inland
-
Angriff auf die Ärmstenvom 17.11.2025
-
Was zeigen Ihre Daten über Femizide in der BRD?vom 17.11.2025
-
Gerangel um die Rentevom 17.11.2025
-
Kurs auf »rote Metropole«vom 17.11.2025
-
Milliarden für Militärhub Bremerhavenvom 17.11.2025