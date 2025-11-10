Krise in Brandenburgs Regierung spitzt sich zu

Potsdam. Die SPD/BSW-Koalition in Brandenburg ringt nach der Absage eines Spitzentreffens am Sonntag im Streit über die Rundfunkreform um ihr Weiterbestehen. Die Auseinandersetzung dreht sich um die Kritik aus der BSW-Fraktion an zwei Staatsverträgen, die in knapp zwei Wochen im Landtag zur Abstimmung anstehen. »Wir sind weiter mit der SPD im Gespräch«, sagte BSW-Fraktionschef Niels-Olaf Lüders. »Dafür brauchen wir keinen Koalitionsausschuss.« (dpa/jW)