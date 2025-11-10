Prosor kritisiert »linken Antisemitismus«
Berlin. Der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, hat zum Jahrestag der faschistischen Pogrome vom November 1938 vor einem angeblichen linken Antisemitismus in Deutschland gewarnt. Er sei gefährlicher als der von rechts und gefährlicher als der islamistische Antisemitismus, »weil er seine Absichten verschleiert«, sagte Prosor den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagausgaben). Der »linke Antisemitismus« bewege sich »immer an der Grenze zwischen Meinungsfreiheit und Aufhetzungsfreiheit«. Die Wortmeldung reiht sich ein in die zuletzt wieder verstärkten Vorstöße, die palästinasolidarische Bewegung und linke Kritik an der israelischen Politik als »antisemitisch« zu denunzieren. (AFP/jW)
