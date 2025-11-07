Gegründet 1947 Freitag, 7. November 2025, Nr. 259
Aus: Ausgabe vom 07.11.2025, Seite 4 / Inland

DHL: Mehr Profit mit der Postsparte

Bonn. Massenhaft Arbeitsplätze vernichtet zu haben hat sich für den DHL-Konzern bereits bezahlt gemacht. Das operative Ergebnis im Konzernbereich »Post und Paket Deutschland« sei um gut ein Viertel auf 218 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bonn mit. Der Umsatz stieg dabei um 4,7 Prozent auf rund 4,2 Milliarden Euro – das Geschäft wurde profitabler dank gedrückter Personalausgaben. Seit Jahresbeginn wurden 8.000 Stellen gestrichen. Zugleich wurden die Preise erhöht. Zu Preissteigerungen im kommenden Jahr wollte sich Konzernchef Tobias Meyer auf dpa-Nachfrage nicht äußern. (dpa/jW)

