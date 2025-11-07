Gegründet 1947 Freitag, 7. November 2025, Nr. 259
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 07.11.2025, Seite 4 / Inland

DPolG-Chef Wendt tritt nicht erneut an

Berlin. Nach rund 19 Jahren im Amt tritt der Bundesvorsitzende der Berufsvereinigung namens Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG), Rainer Wendt, zurück. Wendt werde im April des nächsten Jahres nicht erneut für den DPolG-Bundesvorsitz kandidieren. Das teilte die Vereinigung mit Sitz in Berlin am Donnerstag mit. Wendts bisheriger Stellvertreter Heiko Teggatz, der auch Chef der DPolG-Bundespolizeiorganisation ist, sei »aussichtsreicher Kandidat« für die Nachfolge. Wendt habe den Bundesvorstand, der in Hamburg zu einer turnusmäßigen Sitzung zusammenkam, über den Verzicht auf seine Kandidatur informiert. (jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.