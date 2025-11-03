Aus: Ausgabe vom 03.11.2025, Seite 6 / Ausland
Iran: Atomanlagen werden neu aufgebaut
Dubai. Der Iran hat angekündigt, seine von Israel und den USA im Sommer bombardierten Atomanlagen leistungsfähiger wieder aufzubauen. »Die Zerstörung von Gebäuden und Fabriken wird für uns kein Problem darstellen, wir werden sie wiederaufbauen, und zwar besser und robuster«, sagte der iranische Präsident Massud Peseschkian am Sonntag bei einem Besuch der nationalen Atomenergiebehörde. Die Islamische Republik strebe allerdings keine Atomwaffen an, bekräftigte er. (Reuters/jW)
