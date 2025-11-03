Karibik: USA beschießen weiteres Boot

Washington. Das US-Militär hat erneut ein angeblich mit Drogen beladenes Boot in der Karibik angegriffen. Bei der Attacke in internationalen Gewässern seien drei Männer getötet worden, die sich auf dem Boot befanden, teilte Pentagon-Chef Pete Hegseth am Sonnabend (Ortszeit) auf X mit. Unter Berufung auf nicht näher erläuterte Geheimdiensterkenntnisse erklärte er weiter, das Boot habe auf einer bekannten Schmuggelroute Drogen transportiert. Ohne dafür bisher den geringsten Beweis vorgelegt zu haben, wirft die Regierung von US-Präsident Donald Trump insbesondere Venezuela vor, in den Drogenschmuggel involviert zu sein, und hat mit Angriffen auf das Land gedroht. Dazu wurde die US-Militärpräsenz in der Karibik verstärkt. Russland hat sich an die Seite Venezuelas gestellt und verurteilte die »exzessive US-Gewaltanwendung« nochmals in einer am Sonnabend auf den Seiten des Außenministeriums in Moskau erschienenen Erklärung. (dpa/Reuters/jW)