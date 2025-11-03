Libanon: Israel bricht weiter Feuerpause
Tel Aviv. Die israelische Armee hat trotz einer bestehenden Waffenruhe nicht nur erneut Ziele im Nachbarland Libanon bombardiert, sondern zudem eine Verstärkung der Angriffe angekündigt, wie AFP am Sonntag meldete. Zur Begründung habe Verteidigungsminister Israel Katz darauf verwiesen, dass die Hisbollah noch immer im Süden Libanons präsent sei. Auch sei es der Regierung in Beirut bisher nicht gelungen, die Organisation zu entwaffnen. »Wir werden keine Bedrohung für die Bewohner unseres Nordens zulassen«, wird Katz von AFP zitiert. Am Sonnabend hatte die israelische Armee nach eigenen Angaben einen »Logistikoffizier der Hisbollah-Eliteeinheit Radwan« sowie drei weitere Hisbollah-Angehörige getötet, wie dpa angibt. Libanesische Medien berichteten von einem Drohnenangriff auf ein Auto in der Ortschaft Kfar Reman im Süden Libanons, bei dem vier Menschen getötet und weitere verletzt wurden. (AFP/dpa/jW)
