Mein tägliches Paris

Jeden Morgen auf der Hunderunde

Schlürf ich Café noir und Gipfeli

Pour une demi heure (ne viertel Stunde)

Im Café, das nenn ich Mon Paris,

Mit den Augen folgend ohne Eile

Den Parisiens in ihrem Lauf

Durch die Sacré Coeur (sprich: Citymeile),

Hinter mir rülpst Frau Binoche grell auf,

*

Neben Aldi (Kosewort: mein Louvre)

Schreit Herr Sartre in sein Telefon

Derart bayrisch, dass ich »Merde!« rufe,

Aber weiter schreit der größte Sohn

Meiner Stadt, die ich Montmartre heiße,

Denn Aschaffenburg heißt meine Stadt,

Und derweil ich in die Tische beiße,

Fährt ein Brummi sieben Katzen platt,

*

Also geh ich morgen wieder hin.

Weil ich so ein frankophiler bin!