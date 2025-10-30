Ali Hashisho/REUTERS Hammer, Sichel und Kalaschnikow zum Arbeiterkampftag in Sidon (3.5.2015)

Der Süden des Libanon bleibt Ziel israelischer Angriffe. Zwischen den Symbolen der schiitischen Parteien finden sich in den Trümmern Reste einer anderen Geschichte: Hammer und Sichel auf Gräbern, halb veraschte Che-Guevara-Poster im Schutt zerstörter Häuser. Auch die Kommunisten haben für den Libanon gekämpft, und manche tun es noch, vereinzelt an der Seite des islamischen Widerstands. Ein Mann aus dem Süden, palästinensischer Herkunft, führt mich zu den Gräbern seiner Freunde, die kaum älter als zwanzig wurden, gefallen in den 1970er und 1980er Jahren.

1924 noch als Syrisch-Libanesische Kommunistische Partei gegründet, zählt die Libanesische Kommunistische Partei (LKP) zu den ältesten kommunistischen Organisationen der arabischen Welt. Früh in Gewerkschaften verankert, organisierte sie sich jenseits religiöser Zugehörigkeiten. In den 1960er und 70er Jahren verband sie Internationalismus mit lokalen Strukturen. Mit Beginn des Bürgerkriegs 1975 gründete sie mit anderen linken Kräften die sogenannte Volksgarde, die mit der Libanesischen Nationalbewegung (LNM) unter Kamal Dschumblat kämpfte. Nach der israelischen Invasion 1982 beteiligte sich die LKP mit palästinensischen Fraktionen an Aktionen gegen die Besatzung – unter dem Namen der Libanesischen Nationalen Widerstandsfront.

Die Invasion traf Orte, in denen die LKP Netzwerke hatte. Viele Kader starben, Gemeindestrukturen zerbrachen. Nach dem Abkommen von Taif (1989/90) musste die Partei – wie alle bewaffneten Gruppierungen – ihre Waffen abgeben; nur die Hisbollah durfte sie behalten, offiziell als legitimer Widerstand. Für die Kommunisten bedeutete das den Verlust ihrer wichtigsten Ressource.

Mit dem Zerfall der Sowjetunion brach in den 1990ern die internationale Unterstützung weg. Westliche Mächte banden den Wiederaufbau an ihr ökonomisches System. Unter französischem und US-amerikanischem Einfluss wurde das konfessionelle Modell – Erbe des Völkerbundmandats – erneuert, eine von religiösen Loyalitäten geprägte Struktur. Weltbank-Kredite waren an Privatisierungen gebunden. Dieser Umbau zerstörte die sozialen Grundlagen, aus denen die LKP ihre Stärke bezogen hatte. Bei den Parlamentswahlen 2022 erhielt die Partei 1,07 Prozent. In Hula, einst kommunistische Hochburg, kandidierte sie 2025 mit der Hisbollah und der ebenfalls schiitischen Amal bei den Kommunalwahlen gegen Unabhängige, mit dem Ergebnis des Gewinns der Allianz.

Nähe und Distanz zur Hisbollah prägen ihr Selbstverständnis: Kooperation im Widerstand gilt als notwendig, politisch aber wahrt man Abstand. Die LKP versteht sich als sozialistische, säkulare Kraft. »Wir erkennen an, dass die Hisbollah zentrale militärische Ziele erreicht hat«, sagte Seituni, langjähriges Mitglied, im September gegenüber jW, »aber wir bleiben eine andere Stimme.« Generalsekretär Hanna Gharib erklärte 2024, die Partei stehe »an der Seite aller Kräfte, die sich der israelischen Aggression widersetzen«.

Die Dominanz der Hisbollah beruht nicht nur auf militärischer Macht, sondern auf sozialer Realität, geprägt von Kolonialismus und Klassenherrschaft. Hassan Nasrallah betonte über Jahre, der Westen werde niemals auf Augenhöhe mit »uns« stehen. Diese Aussage, oft als Propaganda abgetan, erweist sich als realistische Diagnose. Erst im August wurde der US-Sondergesandte Tom Barrack in Beirut heftig kritisiert, nachdem er libanesische Journalisten als »animalisch« bezeichnet hatte und »zivilisiertes« Verhalten verlangte – eine rassistische Wortwahl, die in der Region als koloniale Arroganz wahrgenommen wurde. Solche Momente bestätigen genau jene Erfahrung von Herabsetzung und Rassifizierung, die Nasrallah und heute sein Nachfolger Naim Kassim politisch in Worte fassten und die dem Widerstand im Süden moralische Legitimität verleihen.

Jahrzehntelang blieb vor allem die schiitische Bevölkerung im Süden und in der Bekaa-Ebene von Entwicklung ausgeschlossen, eine Erfahrung, die die Hisbollah in ein Schutzversprechen übersetzte: Verteidigung gegen Israel und soziale Sicherheit in einem von Korruption geprägten Staat. Ihre Erfolge – der Rückzug Israels 2000 und der Abwehrerfolg 2006 – wurden zu Symbolen antiimperialistischer Behauptung. Entscheidender ist ihr soziales Netz. Schulen, Krankenhäuser, Wiederaufbauprogramme und Kleinkreditfonds ersetzen, was der Staat verweigert.

Die LKP verfügt über keine vergleichbaren Ressourcen. Bei den Kommunalwahlen gewann sie in Adlun, Deir Al-Sahrani und Srarieh einzelne Sitze, meist dort, wo Amal und Hisbollah konkurrierten. Mitte des 20. Jahrhunderts verbanden schiitische Intellektuelle marxistische mit religiösen Motiven wie Gerechtigkeit, Arbeit, Bildung und Fürsorge. Die Hisbollah übernahm Teile dieser Sozialrhetorik, doch ihre Legitimation bleibt religiös. Die LKP dagegen versteht soziale Gerechtigkeit als Klassenaufgabe.

Kommunistisch geprägte Orte des Südens wurden auch in diesem Krieg gezielt zerstört. In den Ruinen haften Reste roter Flaggen, auf Friedhöfen liegen Kommunisten neben Gefallenen der Hisbollah und der Amal. In Kfar Roummane erinnert ein Denkmal an die Kämpfer der Nationalen Widerstandsfront. Aus Stein formen sich rote Sonne, Hammer und Sichel. Die Geschichte der Kommunisten im Libanon ist verblasst, aber nicht verschwunden. Ihre Relevanz entscheidet sich daran, ob sie jenseits der Erinnerung neue Bedeutung gewinnt – mit dem Anspruch, dass Widerstand als Kampf der Unterdrückten gegen Kolonialismus, Kapital und Krieg auch säkular funktionieren kann.