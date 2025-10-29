Aus: Ausgabe vom 29.10.2025, Seite 4 / Inland
Rheinmetall: Laserwaffe bis 2029 einsatzfähig
Düsseldorf. Die Einsatzreife eines Hochenergielaser-Waffensystems für die Marine rückt nach Angaben des beteiligten Rheinmetall-Konzerns näher. Ein einsatzfähiges System könne ab 2029 verfügbar sein, teilte die Firma am Dienstag mit. Es könne eine »kostengünstige« und leistungsstarke Ergänzung zu konventionellen Lenkflugkörpern bieten. Das von MBDA und Rheinmetall gemeinsam entwickelte Lasersystem soll unter anderem Drohnen, Schnellboote und Lenkflugkörper bekämpfen können. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
