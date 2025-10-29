Gegründet 1947 Mittwoch, 29. Oktober 2025, Nr. 251
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 29.10.2025, Seite 4 / Inland

Rheinmetall: Laserwaffe bis 2029 einsatzfähig

Düsseldorf. Die Einsatzreife eines Hochenergielaser-Waffensystems für die Marine rückt nach Angaben des beteiligten Rheinmetall-Konzerns näher. Ein einsatzfähiges System könne ab 2029 verfügbar sein, teilte die Firma am Dienstag mit. Es könne eine »kostengünstige« und leistungsstarke Ergänzung zu konventionellen Lenkflugkörpern bieten. Das von MBDA und Rheinmetall gemeinsam entwickelte Lasersystem soll unter anderem Drohnen, Schnellboote und Lenkflugkörper bekämpfen können. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.