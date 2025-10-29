Gegründet 1947 Mittwoch, 29. Oktober 2025, Nr. 251
Aus: Ausgabe vom 29.10.2025, Seite 4 / Inland

Wasserstoff: Rechnungshof warnt

Berlin. Der Bundesrechnungshof warnt wegen Verzögerungen beim Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft in Deutschland vor Milliardenrisiken. Es drohe eine staatliche Dauerförderung mit erheblichen Folgen für die Bundesfinanzen, heißt es in einem am Dienstag bekanntgewordenen Sonderbericht. »Trotz Förderung in Milliardenhöhe« verfehle die Regierung die Ziele ihrer Wasserstoffstrategie: »Das gefährdet das Erreichen der Klimaneutralität, den Industriestandort Deutschland sowie stabile Bundesfinanzen.« Erwartungen, dass »grüner Wasserstoff« preislich wettbewerbsfähig wird, hätten sich bislang nicht erfüllt. (dpa/jW)

