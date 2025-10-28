Gegründet 1947 Dienstag, 28. Oktober 2025, Nr. 250
Aus: Ausgabe vom 28.10.2025, Seite 4 / Inland

NRW: Waffensammlung bei Razzia entdeckt

Remscheid. Bei einer Razzia am Sonntag gegen mutmaßlich rechte Waffenschieber in Remscheid bei Wuppertal hat es nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Montag mehrere Funde auch von möglichen Kriegswaffen gegeben. Ein Festgenommener soll mit Waffen gehandelt sowie im Keller eine Sammlung angelegt haben. Darin etliche Gewehre und Maschinenpistolen aus dem Zweiten Weltkrieg, wie der WDR berichtete. Obwohl auch Nazisymbole zu sehen seien, gehen die Ermittler demnach bislang nicht von einem politischen Hintergrund der Waffensammlung aus. (dpa/jW)

