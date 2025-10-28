NRW: Waffensammlung bei Razzia entdeckt
Remscheid. Bei einer Razzia am Sonntag gegen mutmaßlich rechte Waffenschieber in Remscheid bei Wuppertal hat es nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom Montag mehrere Funde auch von möglichen Kriegswaffen gegeben. Ein Festgenommener soll mit Waffen gehandelt sowie im Keller eine Sammlung angelegt haben. Darin etliche Gewehre und Maschinenpistolen aus dem Zweiten Weltkrieg, wie der WDR berichtete. Obwohl auch Nazisymbole zu sehen seien, gehen die Ermittler demnach bislang nicht von einem politischen Hintergrund der Waffensammlung aus. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
