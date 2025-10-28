Ahrtalflut: Justiz zieht Schlussstrich

Koblenz. Mehr als vier Jahre nach der verheerenden Ahrtalflut wird amtlicherseits ein Schlussstrich unter die Ermittlungen gegen Jürgen Pföhler, Exlandrat des Kreises Ahrweiler, gezogen. Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat Beschwerden von Hinterbliebenen zur Einstellung der Ermittlungen gegen Pföhler zurückgewiesen, wie die Behörde am Montag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft muss nicht mehr tätig werden. Geprüft wurde, ob Pföhler auf die drohende Überschwemmung hätte besser reagieren müssen. Er sei laut Mitteilung damals zumindest telefonisch erreichbar und einzelne Maßnahmen seien mit ihm abgesprochen gewesen. Damals starben allein im Ahrtal 135 Menschen durch die Flut. (dpa/jW)