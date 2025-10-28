Bericht: Stufenmodell für neuen Wehrdienst

Berlin. SPD und Union haben offenbar ein neues Stufenverfahren zum Wiedereinstieg in die Wehrpflicht erdacht. Die Fraktionen schickten ein Kompromisspapier an das Verteidigungsministerium, wie die Tageszeitung Welt am Montag berichtete. Vorgesehen sei, alle 18jährigen anzuschreiben. Bei unzureichenden positiven Rückmeldungen eine verpflichtende Musterung »je nach Bedarf«. »Taugliche« Kandidaten sollen entscheiden, ob sie freiwillig zur Bundeswehr gehen. Bestehe weiter Rekrutenbedarf, sollen per Gesetz Menschen zufällig ausgewählt, gemustert und womöglich einberufen werden. Das Ziel von 260.000 Soldaten solle bereits bis 2035 erreicht werden. (jW)