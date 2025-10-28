Dialog um Handel zwischen China und EU

Brüssel. Im Handelsstreit um chinesische Exportkontrollen für seltene Erden und Halbleiter reist ein Verhandlungsteam aus Beijing am Donnerstag nach Brüssel. Es werde »hochrangige Gespräche auf technischer Ebene« geben, sagte ein Kommissionssprecher am Montag. Ein Treffen zwischen EU-Handelskommissar Maroš Šefčovič und Chinas Handelsminister Wang Wentao ist hingegen vom Tisch. In den Verhandlungen dürfte es auch um den Chiphersteller Nexperia mit Sitz in den Niederlanden gehen. Die niederländische Regierung hatte die Kontrolle über das Unternehmen übernommen, das zum chinesischen Wingtech-Konzern gehört. (AFP/jW)