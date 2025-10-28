China: »Rahmenkonsens« im Konflikt mit USA

Beijing. Chinas Regierung hat bekräftigt, dass es in den Verhandlungen mit den USA eine grundsätzliche Einigung für eine Beilegung des Handelsstreits gibt. Außenminister Wang Yi (Foto) verwies demnach am Montag nach Medienangaben auf ein Telefonat mit seinem US-Amtskollegen Marco Rubio am Montag abend (Ortszeit Beijing). »Durch die Wirtschafts- und Handelsgespräche in Kuala Lumpur haben beide Seiten ihre Positionen geklärt, das Verständnis vertieft und einen Rahmenkonsens über gegenseitige Lösungen erreicht«, wurde Wang zitiert. Unterhändler beider Länder arbeiten derzeit in der Hauptstadt Malaysias an einer Vereinbarung im Vorfeld eines für Donnerstag geplanten Treffens der Präsidenten Donald Trump und Xi Jinping. Seltene Erden stehen im Zentrum des Handelskonflikts. Die Metalle werden etwa in Halbleitern, Elektroautos und Windturbinen verwendet. (AFP/jW)