Aus: Ausgabe vom 27.10.2025, Seite 5 / Inland
Notgroschen oft zu klein
Bonn. Hohe Preise für alltägliche Dinge bremsen die Sparbemühungen vieler Menschen in Deutschland. Zwar gaben in einer repräsentativen Yougov-Umfrage für die Postbank vier von fünf der Befragten an, regelmäßig Geld zurückzulegen. Fast zwei Drittel (62,8 Prozent) der Sparer halten ihre Sparleistung allerdings nicht für ausreichend, um etwa finanzielle Engpässe zu überbrücken oder fürs Alter vorzusorgen.(dpa/jW)
