Ifo-Chef fordert härtere Sozialreformen

Berlin. Ifo-Chef Clemens Fuest warnt vor einem weiteren Verfall der deutschen Wirtschaft und fordert ein größeres Reformkonzept. »Deutschland befindet sich seit Jahren in einem wirtschaftlichen Niedergang«, sagte Fuest der Bild am Sonntag. »Während die staatlichen Ausgaben (…) steigen, sinken die privaten Investitionen.« Der Ökonom forderte umfassendere Sozialreformen. Die Mütterrente müsse gestoppt, die Firmen von Dokumentationspflichten bei CO2, Mindestlohn und Lieferketten »entlastet« werden. (dpa/jW)