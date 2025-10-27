Aus: Ausgabe vom 27.10.2025, Seite 5 / Inland
Ifo-Chef fordert härtere Sozialreformen
Berlin. Ifo-Chef Clemens Fuest warnt vor einem weiteren Verfall der deutschen Wirtschaft und fordert ein größeres Reformkonzept. »Deutschland befindet sich seit Jahren in einem wirtschaftlichen Niedergang«, sagte Fuest der Bild am Sonntag. »Während die staatlichen Ausgaben (…) steigen, sinken die privaten Investitionen.« Der Ökonom forderte umfassendere Sozialreformen. Die Mütterrente müsse gestoppt, die Firmen von Dokumentationspflichten bei CO2, Mindestlohn und Lieferketten »entlastet« werden. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Ich möchte einen Leserbrief zum Artikel verfassen
Mehr aus: Inland
-
Kriegshysterie im Klassenzimmervom 27.10.2025
-
»Die Hälfte steht länger als ein Jahr leer«vom 27.10.2025
-
CSD in Cottbusvom 27.10.2025
-
Kein Neuanfangvom 27.10.2025
-
Neue Wege, bleibender Druckvom 27.10.2025
-
Neue Sorgen bei PCK Schwedtvom 27.10.2025
-
H & M entsorgt Angestellte per Filialkarussellvom 27.10.2025