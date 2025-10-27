Aus: Ausgabe vom 27.10.2025, Seite 4 / Inland
GdP will anlasslose Kontrollen an Bahnhöfen
Berlin. Die »Gewerkschaft der Polizei« (GdP) fordert das Recht, an Bahnhöfen verdachtsunabhängig kontrollieren zu dürfen. Der GdP-Verantwortliche für die Bundespolizei, Andreas Roßkopf, beklagte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die großen Bahnhöfe würden auch für Polizeibeamte immer gefährlicher werden. »Sie erfahren immer weniger Respekt und Akzeptanz«. Mehr »Sicherheit« würde zudem ein »besseres Stadtbild« ergeben. (dpa/jW)
