Gegründet 1947 Montag, 27. Oktober 2025, Nr. 249
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 27.10.2025, Seite 4 / Inland

GdP will anlasslose Kontrollen an Bahnhöfen

Berlin. Die »Gewerkschaft der Polizei« (GdP) fordert das Recht, an Bahnhöfen verdachtsunabhängig kontrollieren zu dürfen. Der GdP-Verantwortliche für die Bundespolizei, Andreas Roßkopf, beklagte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die großen Bahnhöfe würden auch für Polizeibeamte immer gefährlicher werden. »Sie erfahren immer weniger Respekt und Akzeptanz«. Mehr »Sicherheit« würde zudem ein »besseres Stadtbild« ergeben. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

