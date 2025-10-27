GdP will anlasslose Kontrollen an Bahnhöfen

Berlin. Die »Gewerkschaft der Polizei« (GdP) fordert das Recht, an Bahnhöfen verdachtsunabhängig kontrollieren zu dürfen. Der GdP-Verantwortliche für die Bundespolizei, Andreas Roßkopf, beklagte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die großen Bahnhöfe würden auch für Polizeibeamte immer gefährlicher werden. »Sie erfahren immer weniger Respekt und Akzeptanz«. Mehr »Sicherheit« würde zudem ein »besseres Stadtbild« ergeben. (dpa/jW)