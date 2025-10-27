Gegründet 1947 Montag, 27. Oktober 2025, Nr. 249
Aus: Ausgabe vom 27.10.2025, Seite 2 / Inland

Vogelgrippe breitet sich aus

Greifswald. Die Vogelgrippe breitet sich weiter aus und trifft zunehmend vor allem den Nordosten der BRD. Nach Angaben des für Tiergesundheit zuständigen Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) haben bislang mehr als 30 kommerzielle Geflügelhalter bundesweit ihre Tiere töten müssen. Der Schaden für betroffene Betriebe geht insgesamt in die Millionen. Um die weitere Ausbreitung der Tierseuche möglichst einzudämmen, seien ersten Erhebungen zufolge etwa 400.000 Hühner, Enten, Gänse und Puten gekeult und anschließend entsorgt worden, sagte eine Sprecherin des FLI mit Sitz in Greifswald. (dpa/jW)

