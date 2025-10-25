Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis kommenden Mittwoch an junge Welt, ­Torstr. 6, 10119 Berlin, per E- Mail an ­­­­­redaktion@jungewelt.de oder unter jungewelt.de/­­wochen­endraetsel ­verlosen wir zweimal das Buch: »Eine andere Stimme. Meine fremden Lieder 1984–2004« von Frank Viehweg, erschienen im Nora-Verlag.

Das Buch: »Das Künstlerdorf Neumarkt an der Raab« von Petra Schmögner und Peter Vukics, erschienen im Residenz-Verlag, ­haben gewonnen: Anne Hollunder aus Aschaffenburg und Armin Lufer aus Oranienburg.