Aus: Ausgabe vom 25.10.2025, Seite 7 / Ausland
Wales: Wahlniederlage für Labour
London. Die britische Labour-Partei hat bei einer Nachwahl für das Regionalparlament in Wales in einer ihrer alten Hochburgen eine Niederlage erlitten. Bei der Wahl zur Vergabe eines Mandats in Caerphilly erhielt der Labour-Kandidat lediglich elf Prozent der Stimmen, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Ergebnis hervorgeht. Den Sitz im Regionalparlament holte sich die walisische Pro-Autonomie-Partei Plaid Cymru. Auf Rang zwei kam Rechtsausleger Reform UK mit 36 Prozent. (AFP/jW)
