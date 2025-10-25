Wales: Wahlniederlage für Labour

London. Die britische Labour-Partei hat bei einer Nachwahl für das Regionalparlament in Wales in einer ihrer alten Hochburgen eine Niederlage erlitten. Bei der Wahl zur Vergabe eines Mandats in Caerphilly erhielt der Labour-Kandidat lediglich elf Prozent der Stimmen, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Ergebnis hervorgeht. Den Sitz im Regionalparlament holte sich die walisische Pro-Autonomie-Partei Plaid Cymru. Auf Rang zwei kam Rechtsausleger Reform UK mit 36 Prozent. (AFP/jW)