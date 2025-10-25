Gegründet 1947 Sa. / So., 25. / 26. Oktober 2025, Nr. 248
Aus: Ausgabe vom 25.10.2025, Seite 7 / Ausland

Moldau: Geschäftsmann wird Regierungschef

Chișinău. Moldaus proeuropäische Präsidentin Maia Sandu hat nach den von ihrer Regierungspartei PAS gewonnenen Wahlen im September den Ökonomen und Geschäftsmann Alexandru Munteanu zum neuen Regierungschef des osteuropäischen Landes ernannt. Das teilte Sandu am Freitag auf Facebook mit. Das Parlament dürfte den 61jährigen bei einer Abstimmung in der nächsten Woche bestätigen. Munteanu hatte vergangene Woche in einem TV-Interview erklärt, dass er »alle Anstrengungen unternehmen wolle, Moldau bis 2028 in die EU zu führen«. (AFP/jW)

