Marokko: Bericht über staatliche Repression
Rabat. Die marokkanische Menschenrechtsvereinigung AMDH hat am Freitag einen »vorläufigen Bericht« über die Reaktion des nordafrikanischen Königreichs auf die Proteste der »Generation Z« vorgelegt. Beklagt werden Massenverhaftungen auch minderjähriger Jugendlicher, brutale Übergriffe mit Todesfolge sowie Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, die im Widerspruch stünden zu in der Verfassung garantierten Rechten. Die Ende September ausgebrochenen Proteste hatten sich an unhaltbaren Zuständen in den Bereichen Gesundheit und Bildung entzündet und sollen dieses Wochenende landesweit fortgeführt werden. (jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Starmer macht Druckvom 25.10.2025
-
Feministinnen protestierenvom 25.10.2025
-
Fast 50 Tote durch US-Angriffevom 25.10.2025
-
»Scholastizid« in Gazavom 25.10.2025
-
Der »schwarzen Liste« entkommenvom 25.10.2025
-
Profiteur im Hintergrundvom 25.10.2025
-
Algerien schlägt Alarmvom 25.10.2025