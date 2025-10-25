Marokko: Bericht über staatliche Repression

Rabat. Die marokkanische Menschenrechtsvereinigung AMDH hat am Freitag einen »vorläufigen Bericht« über die Reaktion des nordafrikanischen Königreichs auf die Proteste der »Generation Z« vorgelegt. Beklagt werden Massenverhaftungen auch minderjähriger Jugendlicher, brutale Übergriffe mit Todesfolge sowie Einschränkungen der Bewegungsfreiheit, die im Widerspruch stünden zu in der Verfassung garantierten Rechten. Die Ende September ausgebrochenen Proteste hatten sich an unhaltbaren Zuständen in den Bereichen Gesundheit und Bildung entzündet und sollen dieses Wochenende landesweit fortgeführt werden. (jW)