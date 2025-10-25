Israel bestimmt über Gazatruppe mit
Tel Aviv. Die US-Regierung räumt Israel Mitspracherecht bei der Zusammensetzung einer internationalen Friedenstruppe (ISF) für den Gazastreifen ein. Die Truppe müsse sich aus Staaten zusammensetzen, mit denen »Israel sich wohlfühlt«, sagte US-Außenminister Marco Rubio am Freitag bei einem Besuch des »Zivilmilitärischen Koordinierungszentrums« im Süden Israels, das den Einsatz in Gaza überwachen soll. Berichten zufolge will Israel nicht, dass die Türkei Truppen in das Gebiet schickt. Den Einsatz internationaler Soldaten zur Absicherung eines Friedens sieht ein von der US-Regierung erarbeiteter Plan für ein Ende des Gazakriegs vor. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
