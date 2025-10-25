Bootsunglück vor türkischer Küste

Bodrum. Bei einem Bootsunglück im Südwesten der Türkei sind nach Behördenangaben 14 Menschen ertrunken. Zwei Personen hätten gerettet werden können, teilte die Regionalregierung der Provinz Muğla am Freitag mit. Einem Überlebenden zufolge, dem es gelungen war, gegen Mitternacht die Küstenwache zu alarmieren, befanden sich 18 Menschen in dem in der Nacht gekenterten Schlauchboot. Zwei Menschen wurden noch vermisst. Nach Behördenangaben waren vier Schiffe an dem Rettungseinsatz beteiligt. (AFP/jW)