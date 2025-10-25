Sammelklage gegen Australiens Armee
Sydney. Wegen weitverbreiteter sexueller Übergriffe in den australischen Streitkräften haben mehrere ehemalige und aktive Soldatinnen eine Sammelklage eingereicht. Das Verfahren wurde am Freitag vor dem Bundesgericht in Sydney gestartet. Die Klägerinnen werfen der Armee, Marine und Luftwaffe systematische Gewalt und Vertuschung über Jahrzehnte hinweg vor. Beobachter sprechen von einer »wegweisenden Klage«. Die Kanzlei, von der die Anklage eingereicht wurde, geht davon aus, dass sich Tausende betroffene Frauen beteiligen werden. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
