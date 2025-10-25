Gegründet 1947 Sa. / So., 25. / 26. Oktober 2025, Nr. 248
Aus: Ausgabe vom 25.10.2025, Seite 6 / Ausland

Sammelklage gegen Australiens Armee

Sydney. Wegen weitverbreiteter sexueller Übergriffe in den australischen Streitkräften haben mehrere ehemalige und aktive Soldatinnen eine Sammelklage eingereicht. Das Verfahren wurde am Freitag vor dem Bundesgericht in Sydney gestartet. Die Klägerinnen werfen der Armee, Marine und Luftwaffe systematische Gewalt und Vertuschung über Jahrzehnte hinweg vor. Beobachter sprechen von einer »wegweisenden Klage«. Die Kanzlei, von der die Anklage eingereicht wurde, geht davon aus, dass sich Tausende betroffene Frauen beteiligen werden. (dpa/jW)

