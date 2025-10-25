Gegründet 1947 Sa. / So., 25. / 26. Oktober 2025, Nr. 248
Die junge Welt wird von 3054 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 25.10.2025, Seite 6 / Ausland

Trump stoppt Gespräche mit Kanada

Washington. US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag (Ortszeit) Handelsgespräche mit Kanada per Mitteilung auf der Plattform »Truth Social« für beendet erklärt. Der Grund ist eine Werbekampagne der Regierung der kanadischen Provinz Ontario. In einem Video der Kampagne ist die Stimme des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan zu hören, der sich zu Nachteilen von Zöllen äußert. Trump wirft Kanada nun vor, das Zitat aus dem Zusammenhang gerissen zu haben. Er unterstellte auch, dass Kanada Richter in den USA, die sich mit Zöllen befassen, beeinflusse. Der Supreme Court befasst sich derzeit mit Trumps Zollpolitik. (dpa/jW)

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.