Medizinische Hilfe in Gaza stockt

Genf. Rund zwei Wochen nach Beginn der jüngsten Feuerpause in Gaza hapert es bei der medizinischen Versorgung laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) an allen Enden. Lieferungen von Medikamenten und medizinischem Gerät seien nach monatelanger Blockade zwar angelaufen, sagte der WHO-Vertreter in den von Israel besetzten Gebieten. Aber da Israel nur zwei Grenzübergänge geöffnet habe, sei es schwierig, den Bedarf zu decken. Die WHO habe eine Liste mit absolut nötigen Medikamenten erstellt und dringe darauf, dass Israel diese pauschal genehmige und nicht bei jeder Lieferung neu prüfe. (dpa/jW)