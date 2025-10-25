Gegründet 1947 Sa. / So., 25. / 26. Oktober 2025, Nr. 248
Aus: Ausgabe vom 25.10.2025, Seite 2 / Ausland

Türkische Opposition gewinnt Prozess

Ankara. Ein Gericht in Ankara hat am Freitag eine Klage wegen Unregelmäßigkeiten bei der Wahl der Parteispitze der oppositionellen Partei CHP abgewiesen. Der Richter begründete sein Urteil damit, dass der Grund für die Klage gegenstandslos geworden sei, da die sozialdemokratische Partei inzwischen eine Neuwahl abgehalten und ihre Führung bestätigt habe, wie AFP berichtete. Die Entscheidung des Gerichts löste im Gerichtssaal spontanen Applaus aus. Es ist ein seltener Erfolg der CHP, die von der regierenden AKP mit Klagen überzogen wird, um sie als Konkurrenten auszuschalten. (AFP/jW)

