Taiwan-Frage: China beschließt Gedenktag

Beijing. Die Volksrepublik China hat am Freitag einen nationalen Gedenktag zur Wiedergewinnung Taiwans eingeführt. Er soll jährlich am 25. Oktober begangen werden, wie die Nachrichtenagentur AP berichtet. 1945 wurde die damalige japanische Kolonie Taiwan an die Republik China zurückgegeben. Die Insel war nach der Niederlage im Krieg mit Japan 1895 abgetreten worden. 1949 floh die chinesische Guomindang auf die Insel, nachdem die Volksrepublik ausgerufen worden war. Die Einführung des nationalen Gedenktages bekräftigt Beijings Position zur Ein-China-Politik im Hinblick auf das Territorium. Mit diesem Beschluss ging das IV. Plenum des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Chinas zu Ende. Dort wurde der Entwurf für den kommenden Fünfjahresplan beschlossen. Das Abschlusskommuniqué dokumentieren wir auf unserer Webseite.(jW)