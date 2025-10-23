Gegründet 1947 Donnerstag, 23. Oktober 2025, Nr. 246
Aus: Ausgabe vom 23.10.2025, Seite 5 / Inland

Biontech startet Übernahme von Curevac

Mainz. Biontech hat sein öffentliches Umtauschangebot für die geplante Übernahme des Rivalen Curevac gestartet. Die Annahmefrist läuft voraussichtlich bis zum 3. Dezember, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Vorstand und Aufsichtsrat von Curevac empfehlen die Annahme des Angebots. Mehrere Großaktionäre, die zusammen mehr als 57 Prozent der Anteile halten, haben sich demnach bereits vertraglich zur Andienung ihrer Aktien verpflichtet. Dazu gehört auch die staatliche Förderbank KfW. Das Übernahmeangebot wird auf 1,25 Milliarden US-Dollar beziffert. Das Bundeskartellamt hat der Fusion zugestimmt. (Reuters/jW)

