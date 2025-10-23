Länder sollen bei Gastrosteuer aushelfen

Berlin. Die Bundesregierung fordert von den Ländern einen finanziellen Beitrag zur Entlastung der Gastronomie. Die Maßnahme sei im Interesse aller, weshalb auch alle die Pläne mittragen müssten, sagte ein Regierungssprecher am Mittwoch. Kanzler Friedrich Merz (CDU) stellt sich damit hinter die Aussage von SPD-Chef und Finanzminister Lars Klingbeil, nach der der Bund die erwarteten Steuerausfälle von fünf Milliarden Euro nicht alleine stemmen könne. Das Kabinett hatte im September eine Ausweitung der Pendlerpauschale und eine Senkung der Mehrwertsteuer für Restaurantspeisen beschlossen. (Reuters/jW)