Dehm prozessiert gegen Wagenknecht

Berlin. Der frühere Linke-Bundestagsabgeordnete Diether Dehm ist gegen die BSW-Vorsitzende Sahra Wagenknecht vor Gericht gezogen. Er verlangt von ihr, künftig Aussagen zu unterlassen, die er als ehrenrührig erachtet. Die Aussagen sollen im Zusammenhang mit einer möglichen Mitgliedschaft von Dehm im BSW gefallen sein. Die Erfolgschancen seiner Klage sind allerdings nach Ansicht des Gerichts gering, wie am Mittwoch in der mündlichen Verhandlung am Berliner Landgericht II deutlich wurde. Eine Entscheidung soll kommenden Mittwoch verkündet werden. (dpa/jW)