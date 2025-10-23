Gegründet 1947 Donnerstag, 23. Oktober 2025, Nr. 246
Aus: Ausgabe vom 23.10.2025, Seite 2 / Inland

Lettland kauft deutsches Minenverlegesystem

Riga. Lettland hat bei einem deutschen Waffenhersteller ein ferngesteuertes Minenverlegesystem bestellt. Das Land wird für 50 Millionen Euro das System »Skorpion 2« von Dynamit Nobel Defence mit dazugehörigen Panzerabwehrminen und weiterer Ausrüstung erwerben. Dies teilte das Verteidigungsministerium in Riga nach der Unterzeichnung des Kaufvertrages mit, der auch die Schulung des Personals umfasst. Der Kauf sei »ein wesentlicher Bestandteil eines umfassenderen Plans zur Stärkung der Sicherheit und Verteidigung der lettischen Ostgrenze«, sagte Verteidigungsminister Andris Sprūds. (dpa/jW)

