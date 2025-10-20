Nordzypern: Wahl des Präsidenten

Nikosia. Im international nicht anerkannten Nordzypern waren die Menschen am Sonntag an die Wahlurnen gerufen, um einen neuen Präsidenten zu bestimmen – oder den alten im Amt zu bestätigen. Zwei Kandidaten stehen im Mittelpunkt: Amtsinhaber Ersin Tatar und Oppositionsführer Tufan Erhürman. Sollte keiner die absolute Mehrheit erreichen, wird am 26. Oktober eine zweite Runde stattfinden. Beobachter sprechen von einer »Schicksalswahl«: Ein Wahlsieg Tatars würde demnach den Status quo zementieren, ein Sieg Erhürmans könnte aber eine Öffnung gegenüber der Republik Zypern mit sich bringen. (dpa/jW)