Nordzypern: Wahl des Präsidenten
Nikosia. Im international nicht anerkannten Nordzypern waren die Menschen am Sonntag an die Wahlurnen gerufen, um einen neuen Präsidenten zu bestimmen – oder den alten im Amt zu bestätigen. Zwei Kandidaten stehen im Mittelpunkt: Amtsinhaber Ersin Tatar und Oppositionsführer Tufan Erhürman. Sollte keiner die absolute Mehrheit erreichen, wird am 26. Oktober eine zweite Runde stattfinden. Beobachter sprechen von einer »Schicksalswahl«: Ein Wahlsieg Tatars würde demnach den Status quo zementieren, ein Sieg Erhürmans könnte aber eine Öffnung gegenüber der Republik Zypern mit sich bringen. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
