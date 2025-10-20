Jemen: Ansarollah besetzen UN-Quartier
Sanaa. Mitglieder der Ansarollah im Jemen sind UN-Angaben zufolge in der Nacht zum Sonntag auf UN-Gelände in der Hauptstadt Sanaa vorgedrungen. Die Hintergründe sind unklar. Am Sonnabend war gemeldet worden, dass ein unter der Flagge Kameruns fahrender Frachter vor der Küste Jemens in Brand geraten sei. Die Besatzung werde von Marineschiffen des EU-Einsatzes »Aspides« geborgen. Es gab keinen Hinweis auf einen Angriff der Ansarollah. Diese hatten am Freitag bestätigt, dass ihr Militärkommandeur Mohammed Abd Al-Karim Al-Ghamari im August durch israelisches Bombardement getötet worden war. (dpa/Reuters/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Mehr aus: Ausland
