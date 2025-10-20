Botschafter aus Georgien zurückgerufen

Berlin. Die Bundesregierung ruft ihren Botschafter in Georgien, Peter Fischer, vorübergehend nach Deutschland zurück. Wie das Auswärtige Amt am Sonntag auf der Internetplattform X mitteilte, wurde Fischer zu Konsultationen zurückgerufen, um über das weitere Vorgehen zu beraten. Das Auswärtige Amt warf der georgischen Regierung vor, seit Monaten gegen die EU, Deutschland und auch den Botschafter persönlich zu »hetzen«. Die Regierung in Tbilissi hatte zuletzt ihrerseits Fischer wegen permanenter Einmischungen in die inneren Angelegenheiten des Landes öffentlich angezählt und einbestellt. (dpa/jW)