Drahtesel statt Blechlawine
Wir schreiben das Jahr 2025, und der Autowahn hat immer noch kein Ende. Die A 100 soll weitergebaut werden – mitten durch Berliner Innenstadtkieze. Erst im Sommer war ein 3,2 Kilometer langer Abschnitt nach zwölf Jahren Bauzeit eröffnet worden, mit rund 721 Millionen Euro Kosten das teuerste Stück Asphalt der BRD. Seither herrscht völliges Verkehrschaos am Treptower Park. Am Sonnabend nahmen Hunderte Radfahrer und Fußgänger die Autobahn für sich in Beschlag und protestierten gegen diese Art der Verkehrsplanung und deren Auswirkungen. (jW)
Tageszeitung junge Welt am Kiosk
Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe.
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Inland
-
Wieder Leben im Berliner »Bierpinsel«vom 20.10.2025
-
Der feine Unterschiedvom 20.10.2025
-
Abschreckende Musterungvom 20.10.2025
-
Bahn-Chefin strotzt vor Aktionismusvom 20.10.2025
-
Krise der Knollevom 20.10.2025