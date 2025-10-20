Bolivien wählt Staatschef
La Paz. In Bolivien waren die Wähler am Sonntag aufgerufen, in einer Stichwahl über die künftige Staatsführung zu entscheiden. Bei dem Urnengang standen sich zwei konservative bzw. rechte Kandidaten gegenüber: Rodrigo Paz Pereira von der christdemokratischen Partei »Partido Demócrata Cristiano«, der sich im ersten Wahlgang überraschend an die Spitze aller Bewerber setzen konnte, sowie Expräsident Jorge Quiroga von der rechten Partei »Libertad y Democracia«. Die Herrschaft der linken »Bewegung für den Sozialismus« (MAS) ist damit nach erbitterten Flügelkämpfen nach zwei Jahrzehnten beendet. (dpa/jW)
links & bündig gegen rechte Bünde
Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.
Mehr aus: Ausland
-
Suche nach Kriegsvorwandvom 20.10.2025
-
Gazakrieg unter neuem Namenvom 20.10.2025
-
Korb für Selenskijvom 20.10.2025
-
Zweierlei Rechtvom 20.10.2025
-
Eine Revolutionärin kehrt zurückvom 20.10.2025
-
Unerschrockener Protestvom 20.10.2025
-
Atomdeal abgelaufenvom 20.10.2025
-
»Ich wurde in einem Hinterzimmer geschlagen«vom 20.10.2025