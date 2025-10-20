Bolivien wählt Staatschef

La Paz. In Bolivien waren die Wähler am Sonntag aufgerufen, in einer Stichwahl über die künftige Staatsführung zu entscheiden. Bei dem Urnengang standen sich zwei konservative bzw. rechte Kandidaten gegenüber: Rodrigo Paz Pereira von der christdemokratischen Partei »Partido Demócrata Cristiano«, der sich im ersten Wahlgang überraschend an die Spitze aller Bewerber setzen konnte, sowie Expräsident Jorge Quiroga von der rechten Partei »Libertad y Democracia«. Die Herrschaft der linken »Bewegung für den Sozialismus« (MAS) ist damit nach erbitterten Flügelkämpfen nach zwei Jahrzehnten beendet. (dpa/jW)