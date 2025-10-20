Republika Srpska mit neuer Präsidentin
Banja Luka. Rund zwei Monate nach der Absetzung von Präsident Milorad Dodik hat das Parlament der serbischen Teilrepublik von Bosnien und Herzegowina (BiH) eine Interimsnachfolgerin gewählt. Die 58jährige Ana Trišić-Babić, ehemalige Vizeaußenministerin von BiH, ist am Sonnabend vom Parlament der Republika Srpska in Banja Luka zur Übergangspräsidentin gewählt worden. Sie ist eine Verbündete Dodiks, in den vergangenen 15 Jahren war sie seine Beraterin. Dodik war im August seines Amtes enthoben worden, weil er Anweisungen des Hohen UN-Repräsentanten für BiH, Christian Schmidt, missachtet hatte. (AFP/jW)
