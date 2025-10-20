Waffenruhe zwischen Afghanistan und Pakistan

Doha. Pakistan und Afghanistan haben sich bei Friedensgesprächen in Katar auf eine Waffenruhe geeinigt. »Ein Waffenstillstandsabkommen zwischen Pakistan und Afghanistan ist beschlossen. Die Serie von Terroranschlägen aus Afghanistan auf pakistanischem Boden wird sofort eingestellt«, erklärte Pakistans Verteidigungsminister Khawaja Mohammad Asif am Sonntag auf der Internetplattform X. Die Afghanistan regierenden Taliban bestätigten das Ende der Kämpfe. Für den 25. Oktober ist ein Treffen für weitere Absprachen in der Türkei geplant. Pakistan hatte zuvor Luftangriffe auf Gebiete in Afghanistan geflogen. Afghanische Streitkräfte hatten darauf mit Attacken entlang der umstrittenen gemeinsamen Grenze reagiert, bis ein vorübergehender Waffenstillstand vereinbart wurde. Zuletzt waren am Freitag bei pakistanischen Luftangriffen mindestens 17 Zivilisten getötet worden. (dpa/jW)