Nachschlag: Der böse Mensch

Jeder kennt die Märchen vom bösen Wolf. In Wirklichkeit erfüllen die faszinierenden Tiere eine wichtigen Beitrag zum Erhalt des gefährdeten Ökosystems Wald …

Wer hat Angst vorm bösen Wolf? Der niederländische Regisseur Cees van Kempen jedenfalls nicht. Er hat einen abendfüllenden Dokumentarfilm über den »Grenzgänger Wolf« gedreht. Im Mittelpunkt steht dabei das Jungtier Scout, dessen Lebensweg er von der Kinderstube in der Lausitz bis in die Niederlande verfolgt. Dort findet Scout im Naturpark Veluwe eine Partnerin und gründet das erste Rudel, seit Wölfe dort vor 150 Jahren komplett ausgerottet wurden. Van Kempen gelingen nicht allein einzigartige Naturaufnahmen. Er zeigt auch, wie wichtig Wölfe sind für das unter anderem durch Erderwärmung und Monokultur bedrohte Ökosystem Wald. Vor allem: Sie sind keine Bedrohung für den Menschen. Umgekehrt ist aber der Mensch eine Gefahr für die Tierwelt. Rücksichtslos werden ihre Habitate etwa von Straßen und Autobahnen durchschnitten. Der freie Bürger hat freie Fahrt. Tiere dagegen müssen um ihr Leben fürchten, wenn sie sich auf Wanderschaft begeben. (jt)