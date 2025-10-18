Das Ende eines Traums

Sie wissen: Wer nicht fragt, bleibt dumm,

So fragen mich recht viele.

Seit Jahren fragen sie, warum

Ich nicht für Deutschland spiele.

*

Im Sommer dreiundneunzig war’s,

Der Himmel blau und blauer.

Ich spielte wie die großen Stars:

Pelé, Cruyff, Beckenbauer …

*

Einwurf für mich. Kühn ward der Ball

Hoch in die Luft geschmissen,

Dann fiel ich um. Mit einem Knall.

Ein Kreuzband war gerissen.

*

Ich weiß nicht, unter welchem Bann

Und Fluch ein Stück des Beines

Beim Handabwurf zerbröseln kann,

Ich weiß nur: Es war meines.

*

Mit achtunddreißig fiel ich um.

Das Aus – so kurz vorm Ziele!

Nun also wissen Sie, warum

Ich nicht für Deutschland spiele.