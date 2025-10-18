USA: Treffen mit Putin

Washington. Vor seinem Treffen mit US-Präsident Donald Trump in Washington hat der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij Vertreter eines Herstellers von »Tomahawk«-Marschflugkörpern und »Patriot«-Systemen getroffen, auf deren Lieferung die Ukraine hofft. »Wir haben über die Produktionskapazitäten von Raytheon und mögliche Wege für eine Zusammenarbeit« gesprochen, erklärte Selenskij am Freitag in Onlinediensten. Trump hatte am Donnerstag (Ortszeit) Zweifel daran geäußert, dass Kiew die begehrten Marschflugkörper erhalten würde und ein Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Ungarn angekündigt. Zuvor müssten jedoch noch »viele Fragen« geklärt werden, sagte Präsidialamtssprecher Dmitri Peskow in Moskau. Außenminister Sergej Lawrow und sein Kollege Marco Rubio aus den USA würden per Telefon und bei einem Treffen »daran arbeiten«, diese Fragen zu klären. (AFP/jW)