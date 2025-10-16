Gegründet 1947 Donnerstag, 16. Oktober 2025, Nr. 240
Die junge Welt wird von 3036 GenossInnen herausgegeben
Aus: Ausgabe vom 16.10.2025, Seite 14 / Feuilleton

Nachschlag: Gedanken

Der Manchurian Kandidat | Mi., 2.50 Uhr, Kabel eins
imago787521713.jpg
Ken Regan/Paramount Pictures/Newscom World/imago
Denzel Washington sieht der Wahrheit ins Auge

Jonathan Demmes Remake des berühmten Gedankenkontrollfilms, den John Frankenheimer 1962 ein Jahr vor der Ermordung John F. Kennedys drehte: Das Original war ein Manifest der »Cold War«-Paranoia, die Schurken und Verschwörer konnten noch Commies sein, ohne dass jemand hätte fragen müssen, was das eigentlich sein soll, ein Kommunist. 2004 hatten die Commies bereits ausgedient. An ihrer statt agiert ein allmächtiger Konzern (»The Manchurian Global«). Jenseits des Realitätsprinzips wartet dennoch weiterhin nicht die Lust, sondern das Attentat. Die Hirnoperationen (der sanfte Sound des Bohrers in der Schädeldecke) sind die Popversion von »PTSD«, und die implantierten Chips, die die Gedanken kontrollieren, eine Metapher für die Kugel im Kopf. Was aber ein Staatsapparat mit ferngesteuerten Killern und Politikern, die jederzeit ausklinken können und deren Kontrolle erhebliche institutionelle Ressourcen erfordern würde, überhaupt anfangen sollte, bleibt der schwache Punkt jeder Verschwörungstheorie. (aha)

Tageszeitung junge Welt am Kiosk

Die besonderen Berichterstattung der Tageszeitung junge Welt ist immer wieder interessant und von hohem Nutzwert für ihre Leserinnen und Leser. Eine gesicherte Verbreitung wollen wir so gut es geht gewährleisten: Digital, aber auch gedruckt. Deswegen liegt in vielen tausend Einzelhandelsgeschäften die Zeitung aus. Überzeugen Sie sich einmal von der Qualität der Printausgabe. 

Weitere Infos

links & bündig gegen rechte Bünde

Jetzt den kostenlosen jW-Newsletter abonnieren – täglich das Beste aus der Tageszeitung junge Welt, direkt in Ihr Postfach. Ihre E-Mail-Adresse wird natürlich niemals an Dritte weitergegeben.

Mehr aus: Feuilleton